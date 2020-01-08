اتفاقية سعودية تغيث 72 ألف محتاج في صعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتوزيع مواد غذائية وإيوائية في محافظة صعدة بقيمة 95 ألف دولار أمريكي يستفيد منها 72 ألف فرد.

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وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز. وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد بن عايض العصيمي أنه سيجري بموجب الاتفاقية توزيع 30 ألف سلة غذائية، و1500 خيمة، و3000 بطانية، و6000 حقيبة إيوائية تحتوي الحقيبة الواحدة على غطاء بلاستيكي وبساط وأدوات مطبخ ووعاء ماء ومصباح يعمل بالطاقة الشمسية وموقد طبخ وشبكة للناموس، تشمل الأسر الأكثر احتياجا في محافظة صعدة والنازحين منها إلى محافظات الجوف ومأرب وحضرموت بالإضافة إلى المناطق المحاذية لصعدة.

وتقدمت منسقة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وضحى عوض سيف بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ومركز الملك سلمان للإغاثة على تقديم المساعدات المتنوعة ودعمهم السخي غير المحدود لليمن، مشيرة إلى أنه جرى أمس توقيع اتفاقية لتأمين وتوزيع المساعدات الغذائية لمحافظة صعدة والنازحين إليها.

وقال منسق برامج التعليم باللجنة العليا للإغاثة عبدالله عثمان المخلافي إن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا لمرحلة أولى، مشيدا بالدعم الإنساني السعودي الذي يصل للمواطن اليمني أينما كان وبدون تفرقة.