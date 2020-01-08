الجيش اليمني يسقط طائرتين ويطهر الضالع من الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، تعز

تشهد محاور قعطبة والفاخر وبتار بجبهة الضالع جنوب اليمن معارك عنيفة بين القوات اليمنية المشتركة وميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأكد مصدر ميداني مصرع 4 حوثيين، بينهم قيادي ميداني، في عملية نوعية وكمين محكم نفذته وحدات الجيش في منطقة صبيرة، شمال غرب محافظة الضالع.

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أكد أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس هادي وبإسناد من تحالف دعم الشرعية تدعم تسريع استكمال تطهير محافظة الضالع من ميليشيات الحوثي الانقلابية وبقية محافظات الجمهورية.

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وفي غضون ذلك أسقطت قوات الجيش الوطني طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي بمناطق مران بصعدة وغرب تعز، وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري أن «أفرادا من الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة، تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي، أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش بجبهة الضباب، غرب المدينة».

وأشار رئيس المركز الإعلامي في محور مران، النقيب عادل القدسي، أن أفرادا من الجيش تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة مران بصعدة المعقل الرئيس للحوثيين، وأفاد بأن وحدة الاستطلاع رصدت الطائرة، وأصدرت الأوامر بالتعامل معها وإسقاطها.

من جهة أخرى تعرضت الناشطة الحقوقية ابتسام أبودنيا مع أطفالها للضرب والتعذيب على أيدي ميليشيات الحوثي في صنعاء، وذكرت مصادر محلية لـ»أحداث نت» أن عناصر تابعة لميليشيات الحوثي اقتحمت منزلها وانهالت عليها وعلى أطفالها بالضرب المبرح والتعذيب بواسطة إشعال النار من الولاعات في أماكن متفرقة من أجسادهم.

وأفادت المصادر بتمكن الناشطة «أبودنيا» من الإفلات من بين أنياب الحوثيين، ووصولها مع أطفالها إلى محافظة مأرب.

مشاهدات يمنية: