قرقاش يدعو لتخفيف التوتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة. وكتب على حسابه على موقع تويتر «من الضروري أن تخرج المنطقة من حالة التوترات الحالية والمزعجة»، وأضاف أن «خفض التصعيد أمر حكيم وضروري». وشدد على ضرورة اتباع مسار سياسي لتحقيق الاستقرار.



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