الإرياني يطالب بتصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - صنعاء

دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني أمس المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى سرعة تصنيف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران كحركة إرهابية.

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وقال في تصريح نقلته وكالة أنباء «سبأ» التابعة للحكومة اليمنية إن»ميليشيات الحوثي حاولت أخيرا ضمن استراتيجية توزيع ولعب الأدوار، تضليل المجتمع الدولي بالترويج لخدعة وجود تيارين داخل الميليشيات، صقور وحمائم، تطرف واعتدال، إيراني وعربي، والقول إن العلاقة بين الميليشيات ونظام طهران تحالف سياسي طارئ له ظروفه وليس ارتباطا في المشروع والمنهج والفكر والعقيدة».

وأضاف أن «ميليشيات الحوثي نجحت بالفعل في إقناع المجتمع الدولي بهذه الخدعة، وبإمكانية تحجيم التطرف لمصلحة الاعتدال والفصل بين الحوثي وإيران للمضي في مسار سياسي لحل الأزمة، بينما هدفها الحقيقي كان المزيد من المراوغة وكسب الوقت لتعويض خسائرها وترتيب صفوفها».

وتابع الوزير اليمني «مع سقوط العقل المدبر للمد الفارسي في المنطقة سقط كل هذا المشروع، وطالب الإرياني بـ»سرعة العمل على تصنيف الميليشيات الحوثية كحركة إرهابية، ومنع تنقل وسفر عناصرها وقياداتها وتجميد أصولها وأموالها»، كما طالب بـ»دعم جهود الحكومة في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار».