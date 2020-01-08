قرار عاجل للجيش الليبي يقطع «ذراع تركيا» من ليبيا

أعلن الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أنه تم توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس.
وأضاف المسماري -في بيان مصور على موقعه الرسمي بالفيسبوك حسبما افادت بوابة أفريقيا للأخبار، اليوم الاربعاء- أن على شركات الطيران الالتزام بالحظر الجوي على مطار معيتيقة والقاعدة الجوية بطرابلس، وعدم تعريض طائرتها لخطر التدمير.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت في وقت سابق اليوم ،عن توسيع منطقة الحظر الجوي التي أعلنت عنها في وقت سابق ، لتشمل مطار وقاعدة معيتيقة الجوية وذلك إعتبارًا من هذا اليوم ؛ كما طالبت شركات النقل بضرورة مراعاة ذلك والالتزام التام بما تم الإعلان عنه وعدم تعريض طائراتها للخطر.
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