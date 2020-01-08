ترامب ينهي الجدل : الرد على إيران لن يكون «عسكرياً» ولكن لو تكررت الهجمات «سنرد عليها»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إجراءات الرد على الهجمات الإيرانية، تتمثل في فرض عقوبات جديدة وقوية ومستمرة حتى تغيير إيران سلوكها.

وأضاف الرئيس الأمريكي ، أن الهجمات الإيرانية على قواعد عسكرية في العراق، لم تسفر عن أي خسائر بشرية، بفضل نظام الإنذار المبكر لدينا.

ترامب وجه رسالة شكر لقيادات الجيش الأمريكي ، قائلاً: "إنهم نجحوا في التعالم مع التهديد الإيراني".

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وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بتكرار الهجمات الإيرانية مرة أخرى، وسترد عليها حال تكرارها.

وأضاف ترامب ، أن إيران تمثل الإرهابي في المنطقة، مشيرًا إلى استهدافها لعدد من السفن النفطية، وهجماتها على شركة آرامكو النفطية في السعودية.

وأشاد الرئيس الأمريكي، بعملية مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكد أن مقتل كان ضروريًا، لأنه خطط لاستهداف منشآت ومواطنين أمريكيين في الشرق الأوسط والعالم.