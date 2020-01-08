الخارجية القطرية: نسعى للتنسيق مع الدول الصديقة للتهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "السعي عبر سلسلة من ​الاتصالات​ للتنسيق مع الدول الصديقة للتهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة"، مشيراً الى "المتابعة عن كثب لمستجدات الأحداث في ​العراق​ وما تمر به المنطقة من مرحلة تتطلب تكاتف الجهود للحوار".

تأتي هذه التصريحات بعد ارتفاع نسبة التوتر في المنطقة على خلفية استهداف ​ايران​ بعدد من ​الصواريخ​ الباليستية عدد من القواعد الاميركية في العراق.