الخارجية القطرية: نسعى للتنسيق مع الدول الصديقة للتهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "السعي عبر سلسلة من الاتصالات للتنسيق مع الدول الصديقة للتهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة"، مشيراً الى "المتابعة عن كثب لمستجدات الأحداث في العراق وما تمر به المنطقة من مرحلة تتطلب تكاتف الجهود للحوار".
تأتي هذه التصريحات بعد ارتفاع نسبة التوتر في المنطقة على خلفية استهداف ايران بعدد من الصواريخ الباليستية عدد من القواعد الاميركية في العراق.
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