أ.ف.ب: الفلبين سترسل 3 طائرات شحن وسفينة لإجلاء رعاياها من العراق

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أ.ف.ب أن ​الفلبين​ سترسل 3 طائرات شحن عسكرية و​سفينة​ لإجلاء رعاياها من ​العراق​ وسط ترجيحات لنقلهم الى قطر.

يأتي ذلك بعد أن أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ استهداف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب العراق، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 ​صواريخ​ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال ​اللواء​ سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

