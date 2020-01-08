آيزنكوت: على إسرائيل ان تستعد لسيناريوهات التصعيد

أكد رئيس الأركان ال​إسرائيل​ي السابق ​غادي آيزنكوت​ انه "يجب على إسرائيل ان تستعد لسيناريوهات التصعيد". وتأتي هذه التصريحات بعد "قصف ​ايران​ قواعد عسكرية اميركية في ​العراق​، رداً على اغتيال قائد قوة ​القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​".

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