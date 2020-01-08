مستشار أردوغان:ماذا لو توصلنا مع مصر لاتفاق حول المياه الاقتصادية بالشرق المتوسط

لفت مستشار ​الرئاسة التركية​ ياسين أقطاي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "إذا كانت ​اليونان​ وقبرص اليونان و​إسرائيل​ قد سرقت حلمكم في إن تكون مصر هي قاعدة لتصدير الغاز، فإن حكومة ​تركيا​ لم تفعل بل ساعدتكم من خلال اتفاقها مع ​الحكومة الليبية​ على إعادة ​المياه​ الاقتصادية المصرية المسروقة"، متسائلاً " أليس كذلك"؟.

واوضح اقطاي انه بعيدا عن الاختلافات السياسية، ماذا لو توصلت مصر وتركيا لاتفاق حول المياه الاقتصادية بينهما في شرق المتوسط، فهل من الممكن ان نتخيل حجم النفع والخير الذي سيعود على الشعبين الشقيقين، وهذه دعوة للخبراء الاقتصاديين بطبيعة الحال".