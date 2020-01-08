لفت مستشار الرئاسة التركية ياسين أقطاي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "إذا كانت اليونان وقبرص اليونان وإسرائيل قد سرقت حلمكم في إن تكون مصر هي قاعدة لتصدير الغاز، فإن حكومة تركيا لم تفعل بل ساعدتكم من خلال اتفاقها مع الحكومة الليبية على إعادة المياه الاقتصادية المصرية المسروقة"، متسائلاً " أليس كذلك"؟.
واوضح اقطاي انه بعيدا عن الاختلافات السياسية، ماذا لو توصلت مصر وتركيا لاتفاق حول المياه الاقتصادية بينهما في شرق المتوسط، فهل من الممكن ان نتخيل حجم النفع والخير الذي سيعود على الشعبين الشقيقين، وهذه دعوة للخبراء الاقتصاديين بطبيعة الحال".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار أردوغان:ماذا لو توصلنا مع مصر لاتفاق حول المياه الاقتصادية بالشرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.