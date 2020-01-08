شركة النفط الصينية "سي.ان.بي.سي" تسحب موظفيها من حقل نفط عراقي

أشارت مصادر في مؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي.أن.بي.سي"، على أن المؤسسة سحبت 20 موظفا من حقل غرب القرنة النفطي العراقي على خلفية التوتر في المنطقة.

وأكد المصدر أن المؤسسة "سحبت موظفيها من غرب القرنة، عقب قرار من إكسون باعتبارها المشغل، وذلك على خلفية قتل ​الولايات المتحدة​ ​اللواء​ الإيراني ​قاسم سليماني​ في ​بغداد​".

ولفت المصدر الى أن "سي.ان.بي.سي" أبقت على 100 موظف في حقل الحلفاية، الذي تتولى تشغيله بنفسها وعلى موظفيها الـ60 في حقل ​الرميلة​"، وهو حقل نفطي تعمل فيه مع شركة "بي.بي" البريطانية التي تتولى تشغيله"، مشيرا الى أن "الأطقم في الرميلة والحلفاية تطلع المقر الرئيسي على تطورات ​الوضع الأمني​ يوميا، ولا توجد خطط للإجلاء حتى الآن".

