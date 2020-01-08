أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​، خلال اقامة "​حزب الله​" مراسم تأبينية لقائد قوة ​القدس​ سابقاً اللواء ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس، أن "هذه الدماء استطاعت أن تعيد إحياء هذه الأمة مجدداً حول نهج المقاومة والقضية ال​فلسطين​ية"، مشيراً الى ان "الإدارة الأميركية أدركت تماماً ماذا يعني قتل سليماني، وعليه، فإن هذه الروح التي ضخها في هذه الأمة ستؤتي أُكُلها تحريراً للقدس وفلسطين والمقدسات".

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كانت هذه تفاصيل خبر عز الدين في مراسم تأبين سليماني والمهندس: دماؤهم استطاعت إحياء الأمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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