اندونيسيا تنشر قوات مسلحة بحرية وجوية بعد توتر بحري مع الصين

أعلن ​الجيش الاندونيسي​ أنه نشر طائرات مقاتلة وسفنا حربية حول جزر ناتونا القريبة من بحر ​الصين​ الجنوبي، وأتى ذلك بعد دخول سفن صيد صينية المجال الاندونيسي، الامر الذي أثار توترا ديبلوماسيا مع بكين.

وأكد المتحدث باسم البحرية فجر تري روهادي، أن ​القوات​ الاندونيسية "نشرت ثماني سفن بحرية، بهدف اعادة تأكيد السيادة الاندونيسية على هذه المنطقة قليلة السكان والغنية بالسمك، في مواجهة التوغلات المتكررة من بوارج صينية".

في حين أن ​اندونيسيا​ لا تطالب بحقوق في ​بحر الصين الجنوبي​، لكنها تؤكد أنها لن تتسامح مع توغلات الصين في منطقتها الاقتصادية الحصرية المجاورة.

