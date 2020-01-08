اندونيسيا تنشر قوات مسلحة بحرية وجوية بعد توتر بحري مع الصين

أعلن الجيش الاندونيسي أنه نشر طائرات مقاتلة وسفنا حربية حول جزر ناتونا القريبة من بحر الصين الجنوبي، وأتى ذلك بعد دخول سفن صيد صينية المجال الاندونيسي، الامر الذي أثار توترا ديبلوماسيا مع بكين.
وأكد المتحدث باسم البحرية فجر تري روهادي، أن القوات الاندونيسية "نشرت ثماني سفن بحرية، بهدف اعادة تأكيد السيادة الاندونيسية على هذه المنطقة قليلة السكان والغنية بالسمك، في مواجهة التوغلات المتكررة من بوارج صينية".
في حين أن اندونيسيا لا تطالب بحقوق في بحر الصين الجنوبي، لكنها تؤكد أنها لن تتسامح مع توغلات الصين في منطقتها الاقتصادية الحصرية المجاورة.
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