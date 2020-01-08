أكد الملك ​الأردن​ي ​عبدالله الثاني لرئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ في ​اتصال​ هاتفي، "دعم الأردن الكامل لأمن العراق واستقراره، وضرورة بذل الجهود لتجنيب المنطقة أي تهديد"، مشدداً على "أهمية التعاون لإبعاد خطر الحرب عن شعوب المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك الأردني لعبد المهدي: يجب التعاون لإبعاد خطر الحرب عن شعوب المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.