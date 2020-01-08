أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، أن 63 كنديا قضوا في ​تحطم طائرة​ البوينغ الأوكرانية في ​ايران​، داعيا الى تعاون دولي لضمان اجراء "تحقيق معمق". وأشار ترودو في بيان صادر عن مكتبه، إلى أنه "عبر الكنديين في كل انحاء البلاد في صدمتهم وحزنهم لمقتل 176 شخصا بينهم 63 كنديا في الحادث"، مؤكدا ان "حكومتنا ستواصل العمل من كثب مع شركائها الدوليين لضمان اجراء تحقيق معمق في حادث التحطم بحيث يجد الكنديون اجابات عن تساؤلاتهم".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكندي: نطالب بتحقيق معمق بحادث تحطم الطائرة الاوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.