العثور على جثة مواطن افريقي في عدة هبوط طائرة فرنسية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية عن العثور على جثة مواطن افريقي في عدة هبوط إحدى الطائرات حطت في مطار شارل ديغول الدولي في باريس، قادمة من مدينة أبيدجان في ساحل العاج.
وأشارت الشرطة الفرنسية، أنه لم يتم التعرف على هوية الضحية، وأن التحقيق في ملابسات وفاته لا يزال مستمرا، فيما تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن أن الضحية طفل حاول الهجرة إلى فرنسا، الا أن المسؤولين يقولون إنه من السابق لأوانه الحديث عن عمر الضحية.
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