العثور على جثة مواطن افريقي في عدة هبوط طائرة فرنسية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية عن العثور على جثة مواطن افريقي في عدة هبوط إحدى الطائرات حطت في مطار ​شارل ديغول​ الدولي في ​باريس​، قادمة من مدينة أبيدجان في ​ساحل العاج​.

وأشارت ​الشرطة الفرنسية​، أنه لم يتم التعرف على هوية الضحية، وأن التحقيق في ملابسات وفاته لا يزال مستمرا، فيما تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن أن الضحية طفل حاول ​الهجرة​ إلى ​فرنسا​، الا أن المسؤولين يقولون إنه من السابق لأوانه الحديث عن عمر الضحية.

