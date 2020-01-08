النشرة: إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سيارة رباعية الدفع في بلدة شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "عمل مسعفي ​الصليب الاحمر​ مركز شبعا على انقاذ مواطنين احتجزتهم ​الثلوج​ داخل ​سيارة​ رباعية الدفع في شبعا - ​مرجعيون​".

وقد عمل صليب احمر شبعا على سحب السيارة و ايصالهم الى مكان امن لمتابعة سيرهم بأمان.

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