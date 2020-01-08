انهيار منزل في منطقة المهاترة طرابلس

انهار منزل في منطقة المهاترة لجهة طلعة الرفاعية، بالقرب من قلعة طرابلس بشكل كامل بعد أن انهار جزئيا ليل أمس وتصدع عدد من أقسامه فوق قاطنيه الاربعة الوالدة م. ملقي وبناتها الثلاث اللواتي نجون بأعجوبة.
ويشار إلى ان المدينة تشهد تساقطا للأمطار بغزارة منذ ليل أمس وحتى الساعة.
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