ارتفاع منسوب المياه بمجرى الناقورة على الطريق العام وتضرر محلات تجارية

أفادت معلومات صحافية إلى أن تساقط الأمطار الغزيرة في بلدة الناقورة في قضاء صور أدى الى ارتفاع منسوب المياه في مجرى الناقورة على الطريق العام.
وكانت قوات اليونيفيل قد ركبت بوابة حديدية للمجرى لدواع امنية، بمحاذاة المقر الرئيسي لجهة الشارع العام، مما تسبب بتشكيل مستنقعات وبرك مائية كبيرة في الشارع، حيث دخلت المياه الى المحلات التجارية.
وسارعت بلدية الناقورة بالتعاون مع الهيئة الصحية الاسلامية الى التدخل لتصريف المياه، حيث عملا على فتح السد الحديدي التابع للمجرى لتصريف المياه عن الشارع العام. كما قام عمال البلدية بتنظيف المجاري.
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