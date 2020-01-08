ارتفاع منسوب المياه بمجرى الناقورة على الطريق العام وتضرر محلات تجارية

أفادت معلومات صحافية إلى أن تساقط ​الأمطار​ الغزيرة في بلدة ​الناقورة​ في ​قضاء صور​ أدى الى ارتفاع منسوب ​المياه​ في مجرى الناقورة على الطريق العام.

وكانت ​قوات اليونيفيل​ قد ركبت بوابة حديدية للمجرى لدواع امنية، بمحاذاة المقر الرئيسي لجهة الشارع العام، مما تسبب بتشكيل مستنقعات وبرك مائية كبيرة في الشارع، حيث دخلت المياه الى المحلات التجارية.

وسارعت ​بلدية الناقورة​ بالتعاون مع ​الهيئة الصحية الاسلامية​ الى التدخل لتصريف المياه، حيث عملا على فتح السد الحديدي التابع للمجرى لتصريف المياه عن الشارع العام. كما قام عمال ​البلدية​ بتنظيف المجاري.

