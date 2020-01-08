نقابة الادلاء السياحين: المرشد السياحي الذي احتال على سائح لا يمت بأي صلة للنقابة

لفتت نقابة الادلاء السياحين، في بيان لها، الى انه "ورد في احدى المقالات عن تعرض سائح لعميلة احتيال من قبل مرشد سياحي"، مؤكدةً ان "الشخص المذكور لا يمت بأي صلة للنقابة و هو لا يملك صفة وترخيص الدليل السياحي"، متمنيةً من "​وسائل الاعلام​ التأكد و توخي الدقة عند نشر اي خبر يتعلق بالادلاء والمرشدين السياحيين".

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