حكومة ايران:حداد عام غدا على ضحايا تشييع سليماني وركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة

اعلنت ​الحكومة الإيرانية​ "الحداد العام يوم غد على ​ضحايا​ تشييع قائد قوة ​القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​، وركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة".

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