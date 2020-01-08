أعلن حاكم ولاية ​تكساس​ غريغ آبوت في حديث صحفي، أن الأجهزة الرسمية في الولاية تتعرض لمحاولات قرصنة الكترونية مصدرها ​إيران​، وأن معدل محاولات القرصنة هو 10 آلاف محاولة في الدقيقة خلال ​الساعات​ الـ 48 الماضية.

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كانت هذه تفاصيل خبر حاكم ولاية تكساس: الاجهزة الرسمية تعرضت لمحاولات قرصنة الكترونية مصدرها إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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