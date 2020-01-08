ترامب: لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين بسبب الهجوم الإيراني ولا نرغب باستخدام القوة العسكرية

اكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه لم يصاب أي اميركي في الهجوم الايراني على قاعدتي عين الاسد وأربيل في ​العراق​"، مشيرا الى ان "كل جنودنا هناك بخير"، موضحا ان "القصف الايراني تسبب باضرار بسيطة وطفيفة في القواعد العسكرية".

وشدد على ان "دول العالم تحملت سلوك إيران المزعزع للاستقرار في العالم وقد ولّى زمان هذا السلوك".

ولفت ترامب الى اننا "قتلنا قاسم سليماني الإرهابي رقم واحد في العالم وهو مسؤول عن مقتل وجرح الآلاف من جنودنا"، معتبرا ان "إيران مولت الإرهاب من خلال الأموال التي حصلت عليها من خلال الاتفاق النووي وسنفرض مزيدا من العقوبات الاقتصادية عليها حتى تعدل من سلوكها".

وكشف ترامب ان "خطة العمل الشاملة ينتهي مفعولها في المستقبل القريب وهو ما يعطيها فرصة لمحاولة إنتاج سلاح نووي"، مؤكدا انه "يجب أن نعمل مع القوى الكبرى على صياغة اتفاق جديد مع إيران كي يكون العالم أكثر أمنا وحان الوقت لتتخلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا و الصين عن الاتفاق النووي مع إيران"، معتبرا ان "لا سلام في المنطقة طالما استمرت إيران في سلوكها الحالي وسأطلب من حلف النيتو أن يضطلع بدور أكبر في الشرق الأوسط".

وراى انه "لم نعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط لأننا أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، والقضاء على خطر تنظيم داعش هو الأولوية في الوقت الحالي"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة تسعى للسلام مع كل من يرغب في تحقيقه".

واضاف :"أقول للشعب الإيراني والقادة في طهران إن اميركا جاهزة للسلام مع من يريد السلام"، مشددا على ان "أميركا لا تريد استخدام قوتها العسكرية والقوة الاقتصادية هي أفضل رادع".