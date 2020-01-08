سقوط قتيل وثلاثة جرحى بإطلاق نار في وسط أوتاوا

أعلنت ​الشرطة​ المحلية في اوتاوا عن مقتل شخص واصابة ثلاثة بجروح بالغة في ​إطلاق نار​ صباح في حي سكني بوسط أوتاوا قرب البرلمان الفدرالي، مشيرة الى ان "الوضع تحت السيطرة لكن المشتبه به فر بعد ​إطلاق النار​".

وأوضحت الشرطة أنها استدعيت إلى المكان على مسافة قريبة من ​البرلمان الكندي​ بعد سماع "إطلاق عيارات نارية".