سقوط قتيل وثلاثة جرحى بإطلاق نار في وسط أوتاوا

أعلنت الشرطة المحلية في اوتاوا عن مقتل شخص واصابة ثلاثة بجروح بالغة في إطلاق نار صباح في حي سكني بوسط أوتاوا قرب البرلمان الفدرالي، مشيرة الى ان "الوضع تحت السيطرة لكن المشتبه به فر بعد إطلاق النار".
وأوضحت الشرطة أنها استدعيت إلى المكان على مسافة قريبة من البرلمان الكندي بعد سماع "إطلاق عيارات نارية".
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