خارجية العراق: نرفض الضربات الايرانية ونعتبرها خرقا لسيادة العراق

اشارت وزارة الخارجية ​العراق​ية الى ان "الأراضي والقواعد العراقية تعرضت منتصف ليلة الأربعاء لضربات ب​الصواريخ​ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية"، مؤكدة رفضها لهذه الضربات. ورات الخارجية أن "هذه الضربات تعد خرقاً للسيادة العراقية "، داعية "جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة، وعدم جعل العراق ساحةَ حربٍ لتصفية حساباتهم، وأن تعمل على حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة".

وشددت على ان "العراق بلدٌ مُستقل، وأنَّ أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممراً لتنفيذ اعتداءات، أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار"، مؤكدة انه "سنقوم باستدعاء ​السفير الايراني​ لإبلاغه بما تقدم".

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