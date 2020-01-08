كشفت صحيفة "ذا هيل" الأميركية بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أخبر رئيس لجنة ​القوات المسلحة​ بمجلس الشيوخ جيمس إينهوف انه مستعد للتفاوض مع ​إيران​، وأكد له انه لا يخطط لمزيد من الضربات العسكرية ضد ​ايران​".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة "ذا هيل": ترامب أبلغ رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أنه مستعد للتفاوض مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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