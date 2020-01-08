ترمب: لا خسائر في الأرواح جراء الضربات الإيرانية









اسماء السيد - واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أن القوات الأميركية أو العراقية لم تتكبد أى خسائر بشرية فى القصف الصاروخى الإيراني على قاعدتين عسكريتين فى العراق.

وأوضح ترمب في كلمة له تعقيبا على قصف إيران لقواعد أميركية في العراق أنه لا خسائر عراقية أو أميركية "بفضل نظام الإنذار المبكر لدينا".

وأضاف ترمب: "تحملت الدول سلوك إيران لوقت أطول من اللازم وهذه الأيام انقضت"، وجدد تأكيده أن قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الذي قتل بضربة أميركية، كان يخطط لهجمات على أهداف أميركية.

وأكد ترمب أن الجيش الأميركي قضى على سليماني "أكبر إرهابي" في العالم، مشيرًا إلى أن الأخير درب تنظيم حزب الله وتسبب بقتل وإصابة جنود أميركيين كثر.

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وتابع قائلا "يدا سليماني ملطختان بدماء العراقيين والإيرانيين على السواء". وأضاف "القضاء على سليماني بعث برسالة قوية للإرهابيين المحتملين".

وطالب الرئيس الأميركي إيران بالتخلي عن طموحاتها النووية وإنهاء الدعم للإرهاب، مضيفا أن "سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية يهدد العالم المتحضر".

وذكر ترمب أن إيران رفعت شعار الموت لأميركا في اليوم الذي وقع فيها الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه حان الوقت للدول الموقعة على الاتفاق النووي التخلي عنه من أجل عالم أكثر أمنا.

وأعلن ترمب فرض "عقوبات إضافية" فورية على طهران، وقال إن واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي "الاضطلاع بدور أكبر في الشرق الأوسط".

وأشار الرئيس الأميركي أن إيران استولت على سفن في الخليج وشنت اعتداءات على منشآت نفطية سعودية، وتسببت بأضرار هائلة في اليمن ولبنان وسوريا، مؤكدا أن بلاده ستفرض عليها مزيدا من العقوبات.