قال مسؤول عسكري أمريكي، في تصريحات خاصة لـ«CNN»، إن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق.
وأضاف المصدر أن «التحذير كان مبكرا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار وابتعاد العناصر عن طريق الأذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض».
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، عن قصف قاعدة «عين الأسد» العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ الباليستية، «انتقاما» لمقتل قائد الحرس الثوري، قاسم سليماني، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران أطلقت دستة صواريخ على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي في قاعدة «عين الأسد» وفي أربيل.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن «كل شيء على ما يرام، أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق»، مضيفا: «يجري تقييم الأضرار والضحايا، كل شيء جيد حتى الآن، لدينا الجيش الأقوى والأكثر جهوزية في العالم بفارق شاسع».
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول لـ«CNN»: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بـ«الهجوم الإيراني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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