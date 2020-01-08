شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات" تعلن غلق باب الترشح على مقعدى دائرتى الجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت منذ قليل، اللجان المشكلة لتلقى طلبات راغبى الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، باب الترشح فى الخامسة مساء، تمهيدا لفحص الأوراق والمستندات المقدمة منهم ومراجعتها للتأكد من استيفاءها الشروط القانونية اللازمة.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، أن المدة القانونية المحددة بالجدول الزمنى لتلقى أوراق وطلبات راغبى الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة وملوى، انتهت اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساء والتى استمرت لمدة 8 أيام مشيرا إلى أن لجان الفحص بدأت فى فحص المستندات المقدمة من راغبى الترشح لبيان مدى صحتها.

وأوضح "الشريف" لـ"الخليج 365"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن كشوف المرشحين والرموز الانتخابية الخاصة بكل مرشح غدا الخميس، ونشرهما فى جريدتين واسعتى الانتشار، على أن يتخلل فترة إعلان الكشوف الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى –إن وجد- من المرشحين على بعضهم البعض أو من المستبعدين.

وذكر المتحدث باسم الوطنية للانتخابات، أن محكمة القضاء الإدارى ستفصل فى الطعون خلال 5 أيام حتى يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 22 يناير وتتشر التنازلات فى 27 يناير.

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وكانت لجان تلقى أوراق المرشحين تلقت حتى مساء أمس 6 طلبات من راغبى الترشح على دائرة ملوى، من بينهم عبد الله محمد خليفة، وأحمد جمال أحمد موسى، وزاهر ناجح قلينى، وأسامة عبد الشكور حمزة، وصلاح إسماعيل على.

وبالنسبة للجنة تلقى طلبات راغبى الترشح لخوض الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة الجيزة ومقرها محكمة السادس من أكتوبر، فقد تلقت 3 طلبات من أبرزهم هشام محمد بدوى سيد، والأمير موسى أحمد على محمد، ومجدى السيد السيد ياسين محمود.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردى أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل فى الخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير فى الداخل، لوفاة شاغلى المقعدين.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه فى حالة الإعادة تجرى الانتخابات فى الخارج يومى الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل فى الخارج، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.