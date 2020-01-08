"مياه القليوبية" تشكل لجان لفحص الشكاوى المتعلقة بالفواتير

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجان لفحص الشكاوى المتعلقة بفواتير المياه، وسرعة البت فيها، لافتًا إلى أن مدة فحص الشكوى لن تتخطى الـ48 ساعة، وحال وجود أي خطأ في الفاتورة يتم تصحيحه على الفور ومحاسبة الموظف المسئول.

جاء ذلك خلال تفقد "مجاهد" فرع الشركة بالخصوص، للوقوف على سير العمل وتلبية احتياجات المواطنين، حيث تضمنت الجولة المرور على محطة المياه وخدمة العملاء وأقسام الشكاوى والأعطال، لمتابعة سرعة الرد على المواطنين في الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن.

وأوضح "مجاهد" فى تصريحات صحفية، أنه تفقد القطاع التجاري بالفرع واستفسر عن طريقة تقديم الخدمة للمواطنين وخط سير الشكوى المقدمة، كما استمع إلى عرض توضيحي من رئيس الفرع بكيفية تلقي الشكاوى والعمل على حلها من أجل خدمة أفضل للمواطن.