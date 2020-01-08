3 مرشحين على مقعد نقيب البيطريين في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور ناجي محمد عوض، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن النقابة الفرعية بالمحافظة انتهت من تلقي أوراق الراغبين في الترشح على مقعد نقيب الأطباء وأعضاء النقابة فوق وتحت السن.

وأكد "ناجى"، أن قائمة المرشحين على منصب النقيب تشمل ثلاثة هم الدكتور أبو زيد مرزوق أحمد، والدكتور عبد الحميد أحمد صابر، والدكتور سيد محمد حسن بلال، كما شملت قائمة المرشحين على مقعد فوق السن كلًا من الدكتور ناجي محمد عوض، والدكتور ممدوح توفيق عبدالله، والدكتور رفعت حلقة لوقا، وشملت قائمة المرشحين على مقعد تحت السن كلًا من الدكتور عمرو محمود أحمد، والدكتور عمرو إبراهيم محمد، والدكتورة علا محمد حامد، والدكتورة صافيناز محمد أحمد.

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين أعلن قبول طلبات الترشيح المقدمة والاستعانة بلجنة من مستشاري مجلس الدولة، وتحديد يوم 27 مارس 2020 لإجراء انتخابات التجديد النصفي، وجرى تحديد الخميس 9 يناير لاستقبال الطعون، ويستمر القبول حتى 16 يناير، ثم الإعلان عن الكشوف النهائية بعد فرز الطعون.