توني بلير يصل إلى القاهرة لبحث آخر التطورات في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ)

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ورئيس مؤسسة "تونى بلير" للتغير العالمي، لبحث أخر التطورات والمستجدات في المنطقة.

ووصل بلير على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر بدأها من منتجع الجونة.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت في استقبال بلير بأنه "سيلتقى خلال زيارته لمصر بعدد من كبار المسئولين والشخصيات لاستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط على ضوء الأزمة الإيرانية الأمريكية والأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن.

وأضافت المصادر أن بلير سيستعرض أيضا عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتغيير الإيجابي وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة بين الأمم، وتعزيز العلاقات الثقافية، والتواصل الحضاري والاجتماعي بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، والتشجيع على الحوار الثقافي والحضاري ومنصات الحوار.