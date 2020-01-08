دبي: الحديث عن توجيه ضربات للإمارة شائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي - (د ب أ)
قالت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن المزاعم بتهديد موجه لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي في إيران.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء اليوم الأربعاء في بيان إن "ما تم تداوله من شائعات حول مزاعم بتهديدات موجهه لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية".
وأضاف "لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني" داعيا "لتوخّي الحذر والدّقّة لدى نشر مثل هذه الشائعات".
وكانت أنباء تحدثت عن توجيه ضربات لمناطق متعددة في المنطقة من ضمنها دبي على ضوء التوترات الحادثة.
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