اليونان: تدخل تركيا في ليبيا يهدد المنطقة ودول أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الأربعاء، إن تدخل تركيا في ليبيا يشكل تهديدا للمنطقة وللدول الأوروبية، كما أنه يقوض الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة.

وأضاف وزير خارجية اليونان –خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية مصر وإيطاليا وفرنسا وقبرص- أن تركيا تحاول على مدار سنوات منع قبرص من تطوير مواردها.

وأكد ديندياس أن اتفاق أردوغان والسراج بشأن التعاون الأومني وترسيم الحدود البحرية "باطل قانونيا وغير مقبول"، داعيًا أنقرة لاحترام القانون الدولي.

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وأعلن وزير الخارجية اليوناني دعم بلاده لجهود غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في حل الأزمة الليبية وكذلك مسار برلين.

وعقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً وزاريا تنسيقياً، يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً.

وبحث الاجتماع، الذي يتواصل بقصر التحرير، سُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي لكل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.