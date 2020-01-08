البيت الأبيض: ترامب لن يلقي كلمة بخصوص القصف الإيراني للقواعد الأمريكيّة في العراق

وكالات- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

وكانت قوات حرس الثورة الإسلامية قد أعلنت أن قواتها الصاروخية إستهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد"، حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق.

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ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على إغتيال قائد قوات القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.