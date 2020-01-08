أردوغان : إنتشار 35 عسكريًّا تركيًّا في ليبيا ولا مشاركة في المعارك

وكالات - ذكرت صحيفة تركية الأربعاء نقلا عن الرئيس رجب طيب اردوغان قوله إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في المعارك.
وكتبت "حرييت" نقلا عن اردوغان ردا على تساؤلات حول شكل الانتشار العسكري التركي في ليبيا أن "تركيا ستتولى مهمة تنسيق. لن يشارك الجنود في أعمال قتالية".
والأسبوع الماضي صادق النواب الأتراك على مذكرة تجيز للحكومة إرسال عسكريين إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني حليفة أنقرة في مواجهة قوات الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.
وحسب تصريحات اردوغان التي نقلتها الصحيفة الاربعاء تم إلى هذا اليوم إرسال 35 جنديا تركيا إلى ليبيا.
وشدد على أن "العسكريين الذين سيرسلون لاحقا لن يشاركوا في المعارك" في حين أشار مسؤولون أتراك مرارا إلى أفراد سيتولون "تدريب" و"تقديم الاستشارة" لقوات الوفاق الوطني.
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