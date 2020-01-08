الجزائر / عبد المجيد تبون يقرّر تعديل الدستور وعرضه على إستفتاءٍ شعبي

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون اليوم، الأربعاء 8 جانفي 2020، قرارا يقضي بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لتعديل الدستور.

وكلف الأستاذ الجامعي أحمد لعرابة برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مقترحات حول تعديل الدستور.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن اللجنة ستتكون من كفاءات جامعية مختصة.

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ويأتي قرار تشكيل لجنة خبراء لصياغة مقترحات لتعديل الدستور، تنفيذا لتعهدات تبون بإجراء إصلاح معمق للدستور، كما أن هذا التعديل سيأتي لتجسيد أنماط حوكمة جديدة، بالإضافة إلى تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.

وأضاف بيان الرئاسة بأن التعديل الدستوري المقبل سيكون حجر الأساس الذي ستبنى عليه الجمهورية الجديدة، ولتجسيد كل مطالب الشعب الجزائري المعبر عنها في الحركة الشعبية.

وسيعرض نص التعديل الدستوري على إستفتاء شعبي، حسبما أكدته رئاسة الجمهورية في بيانها.