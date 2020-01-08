النصّ الكامل لبيان الحرس الثوري الإيراني بعد قصفه القوّات الأمريكيّة في العراق

في ما يلي النصّ الحرفي للبيان الذي أصدره الحرس الثوري الإيراني بعد قصفه بصواريخ بالستية فجر اليوم، الأربعاء 8 جانفي 2019، قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون انتقاماً لمقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد فجر الجمعة الماضي.

"الى الأمة الإسلامية وأمة ايران الإسلامية العظيمة،

زمن تحقق الوعد الصادق قد حلّ، وباذن الله تعالى فقد تمكّن أبطال القوة الجوفضائية للحرس الثوري الشجعان في عمليات ناجحة باسم "عمليات الشهيد سليماني" وبكلمة السرّ المقدسة "يا زهراء" من دكّ القاعدة الجوية الاحتلالية للجيش الأميركي الإرهابي والعدواني المسمّاة "عين الأسد" بعشرات الصواريخ "أرض- أرض"، وذلك ردّاً على العمليات الإجرامية والإرهابية للقوات الأميركية المعتدية وثأراً لعملية الاغتيال الغادرة للشهيد المظلوم والقائد البطل والمضحّي والزاخر بالمفاخر لقوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق سليماني.

تفاصيل (هذه العملية) سيتم الاعلان عنها لاحقا للامة الايرانية الكريمة والعالم الاسلامي،

إن الحرس الثوري يهنىء بهذا الانتصار الكبير الامة الاسلامية والشعب الايراني المضحي ويقول لهما:

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1- نحذّر الشيطان الأكبر، النظام الأميركي السفاح والمستكبر؛ بان اي عملية شريرة جديدة او تحرك او عدوان اخر، سيواجه بردود أكثر ايلاما وتدميرا.

2- ننبه الحكومات الحليفة لاميركا التي وضعت قواعدها تحت تصرف الجيش الارهابي لهذا البلد (اميركا)، بانه سيتم استهداف اي ارض تكون باي شكل كان مبدا لاعمال عدوانية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

3- لا نعتبر الكيان الصهيوني بمعزل عن النظام الاميركي المجرم في هذه الجرائم اطلاقا.

4- ننصح الشعب الاميركي وبغية الحيلولة دون المزيد من الخسائر التي يتكبدها، ان يستدعي الجنود الاميركيين من المنطقة وان لا يسمح لتعريض حياة عسكريي بلاده للمزيد من الاخطار في ظل الكراهية المتصاعدة التي يثيرها النظام الحاكم المناهض للشعب في الولايات المتحدة".