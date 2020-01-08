الخارجية الفرنسية: الاتفاق بين اردوغان والسراج يخالف القانون الدولي

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية يخالف القانون الدولي، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها اليوم الاربعاء. وأوضح أن عسكرة الأزمة الليبية تمنع التوصل للحل السياسي. وتأتي كلمة وزير الخارجية الفرنسي خلال الإجتماع التنسيقي لوزراء خارجية فرنسا وايطاليا واليونان وقبرص ومصر لبحث التطورات في ليبيا وسبل التوصل إلى تسوية سلمية هناك بالاضافة إلى بحث مجمل التطورات في شرق المتوسط . إلى تسوية سلمية هناك بالاضافة إلى بحث مجمل التطورات في شرق المتوسط . والجدير بالذكر تستضيف القاهرة اجتماعا تنسيقياً وزارياً يضم الدول المشاركة، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرَاً، يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك.



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