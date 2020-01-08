شكري: تيارات ظلامية تسيطر على المناطق الغربية في ليبيا

قال وزير الخارجية ، سامح شكري إن تيارات ظلامية تسيطر على المناطق الغربية في ليبيا، مشيرا إلى أن الدعم التركي يتواصل لها، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء. وأضاف شكري أن القاهرة تدعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية وفق خطة المبعوث الأممي. Advertisements وجاءت كلمة وزير الخارجية خلال الإجتماع التنسيقي لوزراء خارجية فرنسا وايطاليا واليونان وقبرص ومصر لبحث التطورات في ليبيا وسبل التوصل إلى تسوية سلمية هناك بالاضافة إلى بحث مجمل التطورات في شرق المتوسط. التطورات في ليبيا وسبل التوصل إلى تسوية سلمية هناك بالاضافة إلى بحث مجمل التطورات في شرق المتوسط. والجدير بالذكر تستضيف القاهرة اجتماعا تنسيقياً وزارياً يضم الدول المشاركة، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرَاً، يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك

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