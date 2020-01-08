الخارجية اليونانية: اتفاق أردوغان والسراج باطل قانونياً

أعلن وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، أن اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج باطل قانونيا وغير مقبول، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاربعاء.
وأشار إلى أن التدخل التركي في ليبيا يقوض الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة.
وطالب تركيا باحترام القانون الدولي.
وأكد على توفر الدعم لجهود
الجدير بالذكر ان ديندياس في يشارك الإجتماع التنسيقي لوزراء خارجية فرنسا وايطاليا واليونان وقبرص ومصر لبحث التطورات في ليبيا وسبل التوصل إلى تسوية سلمية هناك ، بالاضافة إلى بحث مجمل التطورات في شرق المتوسط ..
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