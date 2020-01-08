ترامب: لم يتضرر أي أمريكي من الضربات الإيرانية فى العراق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إنه لم يصب أي أمريكي أو عراقي جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكتيين في العراق ، مشيراً إلى أن هذه الضربات أسفرت عن حد أدنى من الأضرار.



وقال ترامب خلال كلمة وجهها اليوم الأربعاء، أنه لن يتم السماح مطلقًا لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن على إيران التخلي عن طموحاتها النووية، وإنهاء الدعم للإرهاب، لافتاً إلى أن سعي إيران لامتلاك قدرات نووية يهدد

العالم.



وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل النظر في خيارات أخرى، وستفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران.



وكانت إيران، شنّت هجوماً صاروخياً بالستياً فجر اليوم الأربعاء، على قاعدة عين الأسد الجوية وأربيل، حيث يتمركز جنود أمريكيون.

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وقال المرشد الأعلى فى إيران علي خامنئي في كلمته :"إن ما حدث الليلة الماضية صفعة فى وجه أمريكا"، مشددا على ضرورة خروج

القوات الأمريكية من المنطقة، لكونه "مصدر للفساد".

فيما أشار وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي للتلفزيون الرسمي، إلى أن بلاده "استخدمت صواريخ قصيرة المدى، مضيفا: " آمل أن يكون هذا درسا لا يُنسى لأمريكا". وتابع "رد إيران (على أي انتقام أمريكي) سيكون متناسبا مع ما ستفعله أمريكا".

فى المقابل قال الرئيس ترمب،: "تحملت الدول سلوك إيران لوقت أطول من اللازم وهذه الأيام انقضت"، وجدد تأكيده أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قتل بضربة أميركية، كان يخطط لهجمات على أهداف أمربكية. وتابع "القضاء على سليماني بعث برسالة قوية للإرهابيين المحتملين".