الصين تؤكد: علاقاتنا بمصر استراتيجية وطويلة المدى

أشاد وانج يي، مستشار الدولة ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الصين تنظر لعلاقاتها بمصر من زاوية استراتيجية طويلة المدي، وسوف تظل تعمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع وانج يي، مستشار الدولة ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، والذي أكد خلاله الوزير الصيني أن بلاده حريصة كل الحرص علي ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر في كل المجالات التي ذكرت خلال لقاءه مع الدكتور مصطفي مدبولي، بالإضافة إلي مجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج السيارات الكهربائية.



كما أكد وزير الخارجية الصيني أن معرض الصين للواردات يدل علي أن الصين راغبة في فتح أسواقها للعالم، وخاصة الدول الصديقة مثل مصر، والتي تستطيع استغلال هذه الفرصة لزيادة حجم وارداتها إلي الصين،مضيفا أن الصين علي استعداد دائم لنقل خبراتها التنموية إلي مصر، والإسهام الفعال في كل الأنشطة التي تحقق رؤية مصر 2030، بما في ذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية.



من جانبه رحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بوزير خارجية الصين والوفد المرافق له، مُعرباً عن حرص مصر على التواصل المُستمر مع بكين، ومُشيداً بعلاقة الصداقة التي تربط قادة البلدين وخصوصية التعاون الثنائي، وهو ما يتجلى في مواقف الدعم المتبادل فيما يخص القضايا الحيوية للبلدين في المحافل الدولية والإقليمية.



كما أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي بدورها أسهمت في دفع التعاون في مختلف المجالات. كما رحب بمبادرات الارتقاء بالتعاون بين البلدين، وما تم الاتفاق عليه من "تدشين لجنة مشتركة بين حكومتي البلدين برئاسة وزيري الخارجية".

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وأكد رئيس مجلس الوزراء علي تطلع مصر لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، في ظل اتساق مجالات التعاون بالمبادرة مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 .. مشيرا إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الصينية، وخاصة في مجالات النقل الجماعي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتصنيع المركبات الكهربائية، وإدارة الصناديق السيادية، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.



وأشاد في هذا الصدد بالتعاون الجاري لتجهيز "مركز تجميع واختيار الأقمار الصناعية" والذي يُعد أول مركز مُتخصص في المنطقة العربية، إلى جانب التعاون في تجميع القمر الاصطناعي "مصر سات2".



كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلي حرص مصر على استقبال مزيد من الاستثمارات الصينية، معرباً عن تقديره الكامل للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الصينية في مختلف مجالات التنمية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار تطوير "المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري - تيدا"، ودور الشركات الصينية في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.



وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارته للصين في نوفمبر 2018 للمشاركة في معرض الصين الدولى للواردات "CIIE" بشنغهاي، وافتتاح الجناح المصري، حيث كانت مصر ضيف شرف المعرض، في ظل الحرص المتبادل علي زيادة حجم التجارة بين البلدين.



وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيب مصر بتنامي التدفقات السياحة الصينية إلى مصر على مدى السنوات الأخيرة، مُعرباً عن تطلع مصر لمزيد من السياحة الصينية بما يتسق مع عمق وتطور العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين وإمكانيات وقدرات مصر السياحية.



كما أكد رئيس الوزراء حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في أفريقيا، ليس فقط في إطار رئاستنا الحالية للاتحاد الأفريقي، بل بوجه عام على ضوء الدور الرائد والمستمر لمصر في أفريقيا، وللاستفادة المشتركة من تطبيق "منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا" وهو ما يأتي لتعضيد التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف التنموية على مستوى القارة الأفريقية.