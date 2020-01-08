البرلمان اللبناني: المرحلة تستدعي حكومة جامعة للم الشمل الوطني

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن المرحلة الراهنة التي يعيشها لبنان تستدعي تشكيل حكومة لـ "لم الشمل الوطني" وتكون جامعة وفق رؤية تتصدى بنجاح لكل الهواجس التي تجتاح لبنان، انطلاقا من تقديم مصلحة البلاد والشعب ووضعهما فوق كل اعتبار.

وقال بري خلال استقباله اليوم مجموعة من أعضاء مجلس النواب: "اللبنانيون لا يأبهون لهذا

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الكم من الثرثرات السياسية في ظل الواقع المالي المتدحرج من سيء إلى أسوأ، وكل اهتمامهم أن تكون هناك حكومة تطمئنهم وتبدد الهواجس المشروعة حيال لقمة العيش ومدخراتهم بعيدا عن منطق الأنانيات السياسية.



وأضاف: "الوقت ليس وقت تقاذف وإلقاء المسئوليات أو الخلاف على شكل الحكومة

الجديدة عن جوهرها وبرامجها.



وأعرب رئيس المجلس النيابي عن أسفه لعدم ممارسة حكومة تصريف الأعمال لصلاحيتها وفقا للدستور، لاسيما في ضوء خطورة الظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان، داعيا إياها إلى مزاولة صلاحيتها كاملة.



وأشار إلى أنه تلقى من لجنة المال والموازنة النيابية مشروع موازنة العام 2020 الذي أعدته الحكومة السابقة قبل استقالتها، وذلك عقب إجراء التعديلات اللازمة عليها بمعرفة اللجنة، لافتا إلى أنه سيحدد جلسة نيابية عامة لمناقشتها قبل نهاية هذا الشهر.