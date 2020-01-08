اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن المرحلة الراهنة التي يعيشها لبنان تستدعي تشكيل حكومة لـ "لم الشمل الوطني" وتكون جامعة وفق رؤية تتصدى بنجاح لكل الهواجس التي تجتاح لبنان، انطلاقا من تقديم مصلحة البلاد والشعب ووضعهما فوق كل اعتبار.
وقال بري خلال استقباله اليوم مجموعة من أعضاء مجلس النواب: "اللبنانيون لا يأبهون لهذا
الجديدة عن جوهرها وبرامجها.
وأضاف: "الوقت ليس وقت تقاذف وإلقاء المسئوليات أو الخلاف على شكل الحكومة
وأعرب رئيس المجلس النيابي عن أسفه لعدم ممارسة حكومة تصريف الأعمال لصلاحيتها وفقا للدستور، لاسيما في ضوء خطورة الظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان، داعيا إياها إلى مزاولة صلاحيتها كاملة.
وأشار إلى أنه تلقى من لجنة المال والموازنة النيابية مشروع موازنة العام 2020 الذي أعدته الحكومة السابقة قبل استقالتها، وذلك عقب إجراء التعديلات اللازمة عليها بمعرفة اللجنة، لافتا إلى أنه سيحدد جلسة نيابية عامة لمناقشتها قبل نهاية هذا الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان اللبناني: المرحلة تستدعي حكومة جامعة للم الشمل الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.