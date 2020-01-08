ترامب يعلن استعداد الولايات المتحدة التوصل إلى السلام مع كل الأطراف

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب الضربات الإيرانية على أهداف للولايات المتحدة في العراق، أيام التسامح مع تصرفات إيران انتهت، فيما أكد أن بلاده لا تريد استخدام قوة عسكرية،

حسب قناة روسيا اليوم.

وأوضح الضربات الصاروخية الإيرانية أسفرت عن حد أدنى من الأضرار، مشيرا إلى أنه لم يسقط أي جندي أمريكي أو

Advertisements

عراقي في الضربات الإيرانية.

وأفاد بأن أيام التسامح مع تصرفات إيران قد انتهت، مؤكدا على أننا لا نريد استخدام قدراتنا العسكرية وقوتنا الاقتصادية هي أفضل رادع

وفي نهاية القول أعلن استعداد الولايات المتحدة التوصل إلى السلام مع كل الأطراف.