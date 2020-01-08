العراق سيستدعي سفير إيران بعد قصف القوات الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى بغداد للاحتجاج على ما اعتبرته «خرقاً للسيادة العراقية»، عقب هجوم صاروخي إيراني فجراً على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون، رداً على اغتيال قاسم سليماني.

وقالت الخارجية في بيان إنها «ترفض تلك الاعتداءات»، مؤكدة عدم السماح «بأن يكون (العراق) ساحة صراعات، أو ممراً لتنفيذ اعتداءات، أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار». اقرأ أيضاً... إيران تقصف القوات الأميركية في العراق وترامب يدرس الرد

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