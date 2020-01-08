قتيل وجرحى بإطلاق نار في وسط أوتاوا

أعلنت الشرطة المحلية أن شخصاً قتل وأصيب ثلاثة بجروح بالغة في إطلاق نار، اليوم الأربعاء، في حي سكني بوسط أوتاوا قرب البرلمان الفدرالي ويتم البحث عن مشتبه به.

وقالت الشرطة في بيان إن الوضع تحت السيطرة لكن المشتبه به فر بعد إطلاق النار الذي وقع في الساعة 07,30 (12,30 ت غ) لأسباب مجهولة.

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وأوضحت الشرطة أنها استدعيت إلى المكان على مسافة قريبة من البرلمان الكندي بعد سماع "إطلاق عيارات نارية".

وفي المكان عثر الشرطيون على عدد من الجرحى. وذكرت الشرطة أن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بالغة نقلوا إلى المستشفى".

وأفادت قنوات التلفزيون المحلية أن صبياً في الـ15 بين الجرحى.

وأعلن متحدث باسم الشرطة خلال مؤتمر صحافي أن "الحادث قد يكون محدد الهدف" من دون مزيد من التفاصيل.