أعلنت الشرطة المحلية أن شخصاً قتل وأصيب ثلاثة بجروح بالغة في إطلاق نار، اليوم الأربعاء، في حي سكني بوسط أوتاوا قرب البرلمان الفدرالي ويتم البحث عن مشتبه به.
وقالت الشرطة في بيان إن الوضع تحت السيطرة لكن المشتبه به فر بعد إطلاق النار الذي وقع في الساعة 07,30 (12,30 ت غ) لأسباب مجهولة.
اقرأ أيضاً... حوادث إطلاق النار وعمليات تهريب المخدرات في كندا
وأوضحت الشرطة أنها استدعيت إلى المكان على مسافة قريبة من البرلمان الكندي بعد سماع "إطلاق عيارات نارية".
وفي المكان عثر الشرطيون على عدد من الجرحى. وذكرت الشرطة أن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بالغة نقلوا إلى المستشفى".
وأفادت قنوات التلفزيون المحلية أن صبياً في الـ15 بين الجرحى.
وأعلن متحدث باسم الشرطة خلال مؤتمر صحافي أن "الحادث قد يكون محدد الهدف" من دون مزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيل وجرحى بإطلاق نار في وسط أوتاوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.