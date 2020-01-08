الرئيس الجزائري يشكل لجنة لتعديل الدستور

شكل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، لجنة لتعديل الدستور.

وقال مكتب تبون، في بيان، إنه سيكون أمام اللجنة الدستورية الجديدة، التي تضم 17 عضواً، ثلاثة شهور لتقديم مقترحات للنقاش، على أن تُرسل عندئذ للبرلمان ثم تُطرح في النهاية على الناخبين في استفتاء عام.

وذكرت الإذاعة الجزائرية أن اللجنة ستتولى "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة".