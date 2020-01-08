ترامب يلقي كلمة بشأن التطورات في الشرق الأوسط

يلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، كلمة من البيت الأبيض بعد الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون.

وقالت الرئاسة الأميركية إن ترامب سيتحدث في الساعة 11,00 (16,00 ت غ). اقرأ أيضاً... إيران تقصف القوات الأميركية في العراق وترامب يدرس الرد

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