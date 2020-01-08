قتلى في تفجير لحركة "الشباب" قرب البرلمان الصومالي

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرة في تفجير سيارة مفخخة قرب البرلمان تبنته حركة الشباب الإرهابية، وفق الشرطة الصومالية.

وانفجرت السيارة وسط العديد من السيارات الأخرى عند حاجز على طريق مكة المكرمة قرب منطقة سيدكا حيث يقع البرلمان الصومالي.

ويضم هذا الحاجز نقطة تفتيش أمنية، ويقع كذلك على طريق مؤدية إلى القصر الرئاسي.

وتبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي هذا التفجير، الذي يأتي بعد أيام على تفجير ضخم بمركبة مفخخة تبنته الحركة أيضاً وأودى ب81 شخصا في 28 ديسمبر، واقتحام إرهابيين يوم الأحد قاعدة عسكرية في كينيا تستخدمها القوات الأميركية.

اقرأ أيضاً... مقتل 3 عناصر من حركة «الشباب» بغارة أميركية في الصومال

وأكد الشرطي عدن عبدالله "المتفجرات كانت داخل سيارة"، مضيفاً أن "قوات الأمن اعتقدت بادئ الأمر أن السيارة لم تكن قادرة على المرور عبر الحاجز قبل أن يجري تفجيرها".

وأشار إلى أن "سيارات أخرى كانت تصطف خلفها بانتظار العبور عبر نقطة التفتيش الأمني عندما وقع الانفجار".

وقال إن "المعلومات الأولية التي بحوزتنا تفيد بمقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة".

وتصاعدت سحابة دخان أسود كثيف في سماء العاصمة بعيد الانفجار، امتدت لمسافة عشرات الكيلومترات من موقع التفجير.